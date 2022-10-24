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Министр обороны Израиля заявил Резникову, что страна не станет поставлять Киеву оружие

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Министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение. В заявлении израильского Минобороны говорится, что Ганц напомнил Резникову об «оперативных ограничениях», с которыми сталкивается Израиль, поэтому страна «не будет поставлять системы вооружений Украине».
Министр обороны Израиля заявил Резникову, что страна не станет поставлять Киеву оружие
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Позиция Израиля заключается в «поддержке украинского народа и Запада», подчеркнул Ганц.

Ранее израильский министр обороны отмечал, что Тель-Авив не будет поставлять Киеву оружие по ряду оперативных соображений.

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