Министр обороны Израиля заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружения
- AP
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«У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования. Мы планируем рассмотреть и утвердить дополнительный пакет помощи, которую мы поставляли в прошлом. При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.
Израиль будет продолжать поддерживать Украину в тех рамках, «как и в прошлом», отметил он.
Ранее газета Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что Израиль отклонил запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств за несколько часов до назначенного времени.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук после этого заявил, что он «глубоко разочаровался в израильтянах».