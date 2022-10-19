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Министр обороны Израиля заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружения

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Израиль не будет поставлять Украине оружие по ряду оперативных соображений, хотя и продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь, заявил израильский министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран ЕС.
Министр обороны Израиля заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружения
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования. Мы планируем рассмотреть и утвердить дополнительный пакет помощи, которую мы поставляли в прошлом. При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

Израиль будет продолжать поддерживать Украину в тех рамках, «как и в прошлом», отметил он.

Ранее газета Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что Израиль отклонил запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств за несколько часов до назначенного времени.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук после этого заявил, что он «глубоко разочаровался в израильтянах».

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