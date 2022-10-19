Украинский посол в Израиле заявил, что разочаровался в израильских властях
- AFP
- © JACK GUEZ
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Они не объяснили причину отмены», — сказал Корнийчук.
По словам посла, он не думает, что Резников в дальнейшем будет контактировать с израильским коллегой.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.
Газета Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что Израиль отклонил запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств за несколько часов до назначенного времени.