Украинский посол в Израиле заявил, что разочаровался в израильских властях

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что он «глубоко разочаровался в израильтянах» после того, как израильский министр обороны отменил телефонный разговор с коллегой с Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Они не объяснили причину отмены», — сказал Корнийчук.

По словам посла, он не думает, что Резников в дальнейшем будет контактировать с израильским коллегой.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

Газета Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что Израиль отклонил запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств за несколько часов до назначенного времени.