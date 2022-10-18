Haaretz: Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав оборонных ведомств

Израиль отклонил запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств двух стран Бени Ганца и Алексея Резникова.

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на информированный источник.

По её данным, переговоры министров переносились пять раз.

Телефонные переговоры, которые планировали провести в понедельник, были отменены израильской стороной за несколько часов до назначенного времени.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.