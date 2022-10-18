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Haaretz: Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав оборонных ведомств

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Израиль отклонил запрос украинских властей на переговоры глав оборонных ведомств двух стран Бени Ганца и Алексея Резникова.
Haaretz: Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав оборонных ведомств
  • Gettyimages.ru
  • © Kyrylo Glivin / EyeEm

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на информированный источник.

По её данным, переговоры министров переносились пять раз.

Телефонные переговоры, которые планировали провести в понедельник, были отменены израильской стороной за несколько часов до назначенного времени.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

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