Haaretz: Израиль отклонил запрос Украины на переговоры глав оборонных ведомств
- Gettyimages.ru
- © Kyrylo Glivin / EyeEm
Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на информированный источник.
По её данным, переговоры министров переносились пять раз.
Телефонные переговоры, которые планировали провести в понедельник, были отменены израильской стороной за несколько часов до назначенного времени.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.