Песков назвал чудовищными заявления о том, что СССР не освобождал Польшу
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Песков напомнил, что много граждан республик СССР погибли при освобождении Польши.
Он назвал заявления польской стороны «чудовищной ложью» и попыткой продолжать «оболванивать молодое поколение поляков, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским.
Также в Кремле выразили надежду, что история покажет неправильность подобных утверждений.
Как передаёт ТАСС, ранее в Институте национальной памяти Польши заявили, что в 1945 году СССР якобы не принёс освобождения этой стране.