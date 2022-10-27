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Песков назвал чудовищными заявления о том, что СССР не освобождал Польшу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными звучащие в Варшаве заявления о том, что СССР якобы не принёс освобождения Польше.
Песков назвал чудовищными заявления о том, что СССР не освобождал Польшу
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков напомнил, что много граждан республик СССР погибли при освобождении Польши.

Он назвал заявления польской стороны «чудовищной ложью» и попыткой продолжать «оболванивать молодое поколение поляков, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским.

Также в Кремле выразили надежду, что история покажет неправильность подобных утверждений.

Как передаёт ТАСС, ранее в Институте национальной памяти Польши заявили, что в 1945 году СССР якобы не принёс освобождения этой стране.

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