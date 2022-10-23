Telegraph: Джонсон пытался заставить Мордонт не бороться за пост премьера Британии

Глава палаты общин Великобритании Пенни Мордонт отвергла попытки экс-премьера Бориса Джонсона заставить её выйти из гонки за пост лидера Консервативной партии, пишет The Telegraph.

Газета утверждает, что Джонсон звонил Мордонт и просил её выйти из гонки за позицию лидера тори и вместо этого поддержать его кандидатуру.

По данным издания, Джонсон говорил с ней по телефону днём в воскресенье, 23 октября. В настоящее время политик пытается успеть до полудня понедельника выстроить коалицию, которая поддержит его в борьбе за пост премьер-министра, пишут авторы.

После того как Лиз Трасс объявила о своей отставке, Пенни Мордонт сообщила о намерении баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и премьера страны.

Перед избранием Трасс Мордонт также участвовала в борьбе за пост премьера, однако выбыла, набрав 105 голосов.

Джонсон тоже решил побороться за пост премьера. Как сообщал Sky News, он вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьёй.

Кроме того, по информации канала, он получил поддержку более 100 депутатов.