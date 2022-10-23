Telegraph: Джонсон пытался заставить Мордонт не бороться за пост премьера Британии
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Газета утверждает, что Джонсон звонил Мордонт и просил её выйти из гонки за позицию лидера тори и вместо этого поддержать его кандидатуру.
По данным издания, Джонсон говорил с ней по телефону днём в воскресенье, 23 октября. В настоящее время политик пытается успеть до полудня понедельника выстроить коалицию, которая поддержит его в борьбе за пост премьер-министра, пишут авторы.
После того как Лиз Трасс объявила о своей отставке, Пенни Мордонт сообщила о намерении баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и премьера страны.
Перед избранием Трасс Мордонт также участвовала в борьбе за пост премьера, однако выбыла, набрав 105 голосов.
Джонсон тоже решил побороться за пост премьера. Как сообщал Sky News, он вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьёй.
Кроме того, по информации канала, он получил поддержку более 100 депутатов.