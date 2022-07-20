Сунак и Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра Британии

Экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера.

Об этом информирует телеканал Sky News.

Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы за пост премьера, набрав 105 голосов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.