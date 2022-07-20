Сунак и Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра Британии

Короткая ссылка
Экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера.
Сунак и Трасс вышли в финал борьбы за пост премьер-министра Британии
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал Sky News.

Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы за пост премьера, набрав 105 голосов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить