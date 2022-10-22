Sky News: Джонсон получил необходимую для участия в выборах премьера поддержку

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, которая необходима для участия в выборах премьера страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

«Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джонсон вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьёй, чтобы снова побороться за пост главы правительства.

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера. Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.