Sky News: Джонсон получил необходимую для участия в выборах премьера поддержку
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«Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Джонсон вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьёй, чтобы снова побороться за пост главы правительства.
20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.
Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера. Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.