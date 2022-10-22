Sky: Джонсон экономклассом вылетел из Доминиканы в Британию для борьбы за пост премьера

Бывший британский премьер Борис Джонсон вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьёй, чтобы снова побороться за пост главы правительства, пишет Sky News. Телеканал опубликовал фотографию с политиком, который сидит в салоне самолёта.

«Мистер Джонсон и его семья сели в самолёт раньше всех, и, по словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, это вызвало «смешанную реакцию... Джонсон сидит в экономклассе, на задних местах самолёта, с женой и детьми — один из его детей забирается ему на голову», — говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, Джонсон находился в Доминиканской Республике последние две недели.

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера. Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.