Sky: Джонсон экономклассом вылетел из Доминиканы в Британию для борьбы за пост премьера
«Мистер Джонсон и его семья сели в самолёт раньше всех, и, по словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, это вызвало «смешанную реакцию... Джонсон сидит в экономклассе, на задних местах самолёта, с женой и детьми — один из его детей забирается ему на голову», — говорится в сообщении телеканала.
По имеющимся данным, Джонсон находился в Доминиканской Республике последние две недели.
20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.
Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера. Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.