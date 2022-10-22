Узнать больше

Sky: Джонсон экономклассом вылетел из Доминиканы в Британию для борьбы за пост премьера

Короткая ссылка
Бывший британский премьер Борис Джонсон вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьёй, чтобы снова побороться за пост главы правительства, пишет Sky News. Телеканал опубликовал фотографию с политиком, который сидит в салоне самолёта.

«Мистер Джонсон и его семья сели в самолёт раньше всех, и, по словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, это вызвало «смешанную реакцию... Джонсон сидит в экономклассе, на задних местах самолёта, с женой и детьми — один из его детей забирается ему на голову», — говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, Джонсон находился в Доминиканской Республике последние две недели.

20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.

Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера. Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить