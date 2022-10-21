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Глава британского Минобороны Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост премьер-министра.
Глава британского Минобороны Уоллес заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера
  • Gettyimages.ru

«Я чувствую, что буду более полезен в сфере обеспечения безопасности людей в обороне, будучи министром обороны. Это работа, которую я выполнял, и это цель, которую я намерен продолжать преследовать, поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра», — цитирует его The Guardian.

Он добавил, что на данный момент готов поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.

Политики и общественные деятели страны призвали лишить Трасс пожизненных выплат, которые полагаются ей как экс-премьеру.

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