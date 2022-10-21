The Guardian: в Великобритании призвали лишить Трасс пожизненных выплат

Политики и общественные деятели Великобритании призвали лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются ей как экс-премьеру.

«Она должна отказаться (от выплат. — RT). Я думаю, это правильно. Она провела в должности 44 дня, на самом деле она не имеет на это права, она должна отказаться», — заявил The Guardian лидер парламентской оппозиции Кир Стармер.

В издании напомнили, что Трасс полагается содержание в размере £115 тыс. в год.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что уход Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране.