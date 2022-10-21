Узнать больше

The Guardian: в Великобритании призвали лишить Трасс пожизненных выплат

Короткая ссылка
Политики и общественные деятели Великобритании призвали лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются ей как экс-премьеру.
The Guardian: в Великобритании призвали лишить Трасс пожизненных выплат
  • Gettyimages.ru

«Она должна отказаться (от выплат. — RT). Я думаю, это правильно. Она провела в должности 44 дня, на самом деле она не имеет на это права, она должна отказаться», — заявил The Guardian лидер парламентской оппозиции Кир Стармер.

В издании напомнили, что Трасс полагается содержание в размере £115 тыс. в год.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что уход Трасс с поста премьер-министра не решит проблемы в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить