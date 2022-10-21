Глава палаты общин Мордонт выдвигает свою кандидатуру на пост премьера Британии
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«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», — написала она в Twitter.
20 октября британский премьер Лиз Трасс заявила о своей отставке.
Как отметил после этого министр обороны королевства Бен Уоллес, он не будет выдвигаться на пост премьера.
Перед избранием Трасс Мордонт также участвовала в борьбе за пост премьера, однако выбыла, набрав 105 голосов.