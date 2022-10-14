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Рябков: США не хотят учитывать озабоченности России в сфере кибербезопасности

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Соединённые Штаты сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не считают важным учитывать законные озабоченности России.

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он отметил, что проблема состоит в «патологическом» нежелании США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны Москвы или Вашингтона о контактах России и Соединённых Штатов на высшем уровне.

12 октября администрация американского президента Джо Байдена опубликовала новую стратегию США по нацбезопасности. Главными целями в документе названы защита американцев и расширение экономических возможностей страны. Также Соединённые Штаты намерены сдерживать «представляющую опасность» Россию и конкурировать с Китаем.

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