Лавров: если от США поступит сигнал о готовности к диалогу, Россия его рассмотрит

Если от США поступит серьёзный сигнал о готовности к переговорам с Россией, Москва его рассмотрит, но пока что у Вашингтона «семь пятниц на неделе», как и у президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в комментарии для «Известий».

«Я понятия не имею, у Вашингтона семь пятниц на неделе, почти столько же, сколько у Зеленского. Ещё раз скажу, я не буду гадать, мы не будем им какие-то подсказки делать. Я не знаю, что может послужить серьёзным сигналом, но когда какой-то сигнал поступит, мы будем готовы его рассмотреть и тогда решим, серьёзный он или несерьёзный», — сказал министр.

Ранее Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны Москвы или Вашингтона о контактах России и Соединённых Штатов на высшем уровне.