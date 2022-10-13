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Лавров: если от США поступит сигнал о готовности к диалогу, Россия его рассмотрит

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Если от США поступит серьёзный сигнал о готовности к переговорам с Россией, Москва его рассмотрит, но пока что у Вашингтона «семь пятниц на неделе», как и у президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в комментарии для «Известий».
Лавров: если от США поступит сигнал о готовности к диалогу, Россия его рассмотрит
  • РИА Новости

«Я понятия не имею, у Вашингтона семь пятниц на неделе, почти столько же, сколько у Зеленского. Ещё раз скажу, я не буду гадать, мы не будем им какие-то подсказки делать. Я не знаю, что может послужить серьёзным сигналом, но когда какой-то сигнал поступит, мы будем готовы его рассмотреть и тогда решим, серьёзный он или несерьёзный», — сказал министр.

Ранее Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны Москвы или Вашингтона о контактах России и Соединённых Штатов на высшем уровне.

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