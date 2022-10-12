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В Кремле заявили об отсутствии инициатив о контактах России и США на высшем уровне

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны Москвы или Вашингтона о контактах России и Соединённых Штатов на высшем уровне.
В Кремле заявили об отсутствии инициатив о контактах России и США на высшем уровне
  • РИА Новости

Песков ответил на вопрос, возможна ли встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на полях G20 и какие темы могут быть обсуждены.

«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявления Соединённых Штатов о том, что Россия отказывается от переговоров.

Также Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение о встрече Путина с Байденом на саммите G20, если оно поступит от США.

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