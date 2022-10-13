В Белом доме заявили о высоких рисках втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
«Риски сейчас высоки», — приводит РИА Новости слова Кирби в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что в этом «нет сомнений».
4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.