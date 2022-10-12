Министр обороны Украины Резников заявил о предоставлении США Киеву ещё четырёх HIMARS
«Ещё четыре HIMARS от наших американских партнёров прибыли», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.
4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.