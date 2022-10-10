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Гутерреш обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Гутерреш обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (Гутерреш — RT.) переговорил с президентом Зеленским сегодня утром и обсудил складывающуюся ситуацию в стране», — заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Говоря о контактах с российской стороной, он сообщил, что «дипломатические контакты прошли на различных уровнях».

Ранее Дюжаррик назвал удары по объектам инфраструктуры на Украине эскалацией.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

9 октября Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва грузовика на Крымском мосту были спецслужбы Украины.

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