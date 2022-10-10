В офисе Генсека ООН назвали удары по объектам инфраструктуры на Украине эскалацией

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал удары по объектам инфраструктуры на Украине эскалацией.

Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Генсек ООН Антониу Гутерреш «глубоко потрясён» сегодняшними ударами по территории Украины.

Дюжаррик утверждает, что «это представляет собой ещё одну неприемлемую эскалацию войны».

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

9 октября Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва грузовика на Крымском мосту были спецслужбы Украины.