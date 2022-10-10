Экс-министр энергетики США назвал топливную стратегию Байдена капитуляцией
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«Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва», — написал Перри в статье для Fox News.
По его словам, администрация Байдена решает проблемы при помощи капитуляции.
Он отметил, что в регулировании отрасли энергетики правительство США допустило множество ошибок.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.
В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.