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Экс-министр энергетики США назвал топливную стратегию Байдена капитуляцией

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Политика американского президента Джо Байдена привела к зависимости США от иностранных ресурсов, заявил экс-министр энергетики США Рик Перри.
Экс-министр энергетики США назвал топливную стратегию Байдена капитуляцией
  • Gettyimages.ru

«Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва», — написал Перри в статье для Fox News.

По его словам, администрация Байдена решает проблемы при помощи капитуляции.

Он отметил, что в регулировании отрасли энергетики правительство США допустило множество ошибок.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.

В Вашингтоне после этого заявили, что Байден разочарован решением ОПЕК+.

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