Fox News: в Белом доме началась паника на фоне решения ОПЕК+

Запад был шокирован решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — это стало причиной паники в Белом доме, заявил ведущий Fox News Брайан Килмид.

«В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи... ещё больше ваших денег... будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего», — цитирует его РИА Новости.

По словам Килмида, маловероятно, что американская администрация имеет какой-то план по выходу из сложившейся ситуации. Он привёл в пример времена президентства Дональда Трампа, когда в США в день добывали около 10 млн баррелей нефти.

Телеведущий отметил, что действующий президент США Джо Байден пошёл вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к Ирану и Венесуэле вместо того, чтобы бурить скважины.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.

В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.