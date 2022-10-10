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Евродепутат от Латвии обеспокоен перспективой страны остаться без отопления зимой

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Оксана Соломатина
Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков поинтересовался у Еврокомиссии, какие меры она может принять для поддержки жителей, сильно страдающих от энергетического кризиса. Он упомянул, что некоторые муниципалитеты в европейских странах могут остаться без отопления этой зимой. С письмом парламентария ознакомился RT.
Евродепутат от Латвии обеспокоен перспективой страны остаться без отопления зимой
  • РИА Новости

Евродепутат Нил Ушаков в письменном обращении к Еврокомиссии отметил, что политика ЕС в сфере энергетики не способствует разрешению энергетического кризиса.

Он напомнил, что в соответствии с инициативой о принятии постановления Совета об экстренном вмешательстве для реагирования на высокие цены на энергию, ЕК намерена сокращать потребление энергии и перераспределять избыточную прибыль энергетических компаний в пользу потребителей.

«Перераспределение прибыли энергетических компаний в Латвии не даст никакого дополнительного эффекта, поскольку латвийская «Латвэнерго» — это государственная компания, прибыль которой идёт в государственный бюджет», — пояснил Ушаков.

По его словам, холодный зимний климат Латвии также ограничивает возможности снижения потребления энергии.

«Кроме того, вдобавок к невыносимо высоким ценам на энергию некоторые крупные муниципалитеты Латвии, такие как Даугавпилс и Резекне, сталкиваются с трудностями в приобретении необходимых объёмов газа или древесной щепы для отопления», — добавил политик.

Он спросил, учитывает ли Еврокомиссия тот факт, что некоторые муниципалитеты в странах ЕС могут остаться без отопления этой зимой. Вместе с тем евродепутат поинтересовался, рассмотрит ли ЕК возможность вмешаться, если национальные правительства не смогут предложить срочных решений. 

В апреле 2019 года Нил Ушаков был отстранён от должности мэра Риги на фоне коррупционного скандала, связанного с предприятием, курирующим городской общественный транспорт. Позже политик обжаловал решение административного районного суда, признавшего законной его отставку.

В ноябре 2021 года депутаты Европарламента проголосовали за лишение неприкосновенности парламентария от Латвии. Ушаков заявил, что также голосовал за снятие с себя депутатской неприкосновенности, чтобы доказать комичность и абсурдность обвинений.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что введение потолка цен на газ из России не поможет решить проблему высокой стоимости энергоносителей в Европейском союзе.

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