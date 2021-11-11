В Европарламенте проголосовали за лишение неприкосновенности экс-мэра Риги Нила Ушакова

Депутаты Европарламента проголосовали за лишение неприкосновенности европарламентария от Латвии, экс-мэра Риги Нила Ушакова.

«За» проголосовало большинство депутатов. Сам Ушаков сообщил РИА Новости, что тоже голосовал за снятие с себя депутатской неприкосновенности, чтобы доказать комичность и абсурдность обвинений.

«Я сам голосовал «за» и коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений», — сказал он.

Агентство пишет, что в отношении Ушакова было возбуждено уголовное дело об использовании запрещённого оборудования: в кабинете политика в Рижской думе нашли устройство для видеонаблюдения, которое используют специальные службы.

Сам Ушаков свою вину отрицает.

В апреле 2019 года Нила Ушакова отправили в отставку с поста мэра Риги на фоне коррупционного скандала, связанного с предприятием, курирующим городской общественный транспорт.

Спустя год он обжаловал это решение.