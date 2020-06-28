Экс-мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда по своей отставке
- РИА Новости
Об этом сообщает DELFI со ссылкой на данные судебной системы Латвии.
Апелляция Ушакова была принята в середине мая, суд принял решение о её рассмотрении в письменном порядке.
Дата слушания пока не определена.
В апреле 2019 года Нила Ушакова отправили в отставку с поста мэра Риги на фоне коррупционного скандала, связанного с предприятием, курирующим городской общественный транспорт.
Новым мэром Риги был избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР).