Экс-мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда по своей отставке

Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков обжаловал решение административного районного суда, признавшего законной его отставку.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на данные судебной системы Латвии.

Апелляция Ушакова была принята в середине мая, суд принял решение о её рассмотрении в письменном порядке.

Дата слушания пока не определена.

В апреле 2019 года Нила Ушакова отправили в отставку с поста мэра Риги на фоне коррупционного скандала, связанного с предприятием, курирующим городской общественный транспорт.

Новым мэром Риги был избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР).