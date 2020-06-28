Экс-мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда по своей отставке

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Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков обжаловал решение административного районного суда, признавшего законной его отставку.
Экс-мэр Риги Нил Ушаков обжаловал решение суда по своей отставке
  • РИА Новости

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на данные судебной системы Латвии.

Апелляция Ушакова была принята в середине мая, суд принял решение о её рассмотрении в письменном порядке.

Дата слушания пока не определена.

В апреле 2019 года Нила Ушакова отправили в отставку с поста мэра Риги на фоне коррупционного скандала, связанного с предприятием, курирующим городской общественный транспорт.

Новым мэром Риги был избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР).

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