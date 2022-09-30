В Польше считают, что потолок цен на российский газ не решит проблемы на рынках Европы

Введение потолка цен на газ из России не поможет решить проблему высокой стоимости энергоносителей в Европейском союзе, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«Предельная цена на российский газ не решит проблемы высоких цен на европейских рынках, ни в одной европейской стране», — сказала она журналистам. Её слова приводит РИА Новости.

Такое решение «явилось бы дискриминацией для Польши и многих других стран, которые уже стали независимыми от российского газа», отметила польский министр.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее предложила ввести лимит цен на весь российский газ и сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».