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В Польше считают, что потолок цен на российский газ не решит проблемы на рынках Европы

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Введение потолка цен на газ из России не поможет решить проблему высокой стоимости энергоносителей в Европейском союзе, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
В Польше считают, что потолок цен на российский газ не решит проблемы на рынках Европы
  • РИА Новости

«Предельная цена на российский газ не решит проблемы высоких цен на европейских рынках, ни в одной европейской стране», — сказала она журналистам. Её слова приводит РИА Новости.

Такое решение «явилось бы дискриминацией для Польши и многих других стран, которые уже стали независимыми от российского газа», отметила польский министр.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее предложила ввести лимит цен на весь российский газ и сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».

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