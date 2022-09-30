В Польше считают, что потолок цен на российский газ не решит проблемы на рынках Европы
- РИА Новости
«Предельная цена на российский газ не решит проблемы высоких цен на европейских рынках, ни в одной европейской стране», — сказала она журналистам. Её слова приводит РИА Новости.
Такое решение «явилось бы дискриминацией для Польши и многих других стран, которые уже стали независимыми от российского газа», отметила польский министр.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее предложила ввести лимит цен на весь российский газ и сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».