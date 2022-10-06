Макрон заявил, что рассматривает запросы на поставку дополнительных CAESAR Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность отправить на Украину дополнительную партию гаубиц CAESAR.

«Мы действительно работаем совместно с другими странами ЕС над многочисленными запросами по поставкам дополнительных гаубиц CAESAR», — цитирует его РИА Новости.

В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Также ВСУ обстреляли центр Донецка из французских гаубиц CAESAR 22 сентября.

Французский президент Эммануэль Макрон при этом заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине. Ему заявлено, что такие действия противоречат заявлениям Парижа о нацеленности на урегулирование.