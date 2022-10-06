МИД России вызвал посла Франции на разговор о поставках оружия украинским военным
- РИА Новости
Разговор с Леви провёл замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он дал принципиальные оценки военно-технической поддержке Украины со стороны Франции.
Замминистра указал французскому дипломату на угрозы, которые возникают из-за увеличения поставок оружия и техники киевскому режиму. Это же касается и наращивания учебно-тренировочных программ для украинских военных.
Такая линия противоречит звучащим из Парижа заверениям о «заинтересованности в мирном урегулировании», подчеркнули в МИД.
В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.
Также ВСУ обстреляли центр Донецка из французских гаубиц CAESAR 22 сентября.
Французский президент Эммануэль Макрон при этом заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.