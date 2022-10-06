Медведев призвал заставить Запад «просить о пощаде» в проигранном «экономическом сражении»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал заставить врагов страны «просить о пощаде» в проигранном «экономическом сражении», а завершать его придётся их безоговорочной капитуляцией. Такое мнение он выразил в своём Telegram.

Как считает политик, Запад намерен идти против России до конца и вводить против неё «всё новые бессмысленные ограничения», надеясь подорвать экономику России.

«Разлёт осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия — по всем странам мира и ни в чём не повинным людям», — сказал он.

По мнению Медведева, без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в разных уголках планеты. Вместе с этим к благоразумию «врагов на Западе взывать бесполезно», отметил он.

«И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», — считает зампред Совбеза.

6 октября страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Как писала газета Express, жители Австрии призвали канцлера страны Карла Нехаммера прекратить оказывать помощь Украине, а также отменить введённые против России санкции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

Журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg сообщил, что введённые западными странами многочисленные санкции в отношении России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.