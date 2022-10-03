Express: жители Австрии потребовали от правительства отменить антироссийские санкции

Жители Австрии призвали канцлера страны Карла Нехаммера прекратить оказывать помощь Украине, а также отменить введённые против России санкции, пишет издание Express.

«40 тыс. австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине», — говорится в письме жителей к канцлеру.

Уточняется, что жители Австрии призывают правительство придерживаться политики нейтралитета, который заключается в том числе в отмене рестрикций в отношении России.

Ранее в немецком городе Цвиккау состоялась акция против антироссийских санкций.

В Праге и ряде других чешских городов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты в том числе требуют военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.