Express: жители Австрии потребовали от правительства отменить антироссийские санкции
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«40 тыс. австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине», — говорится в письме жителей к канцлеру.
Уточняется, что жители Австрии призывают правительство придерживаться политики нейтралитета, который заключается в том числе в отмене рестрикций в отношении России.
Ранее в немецком городе Цвиккау состоялась акция против антироссийских санкций.
В Праге и ряде других чешских городов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты в том числе требуют военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.