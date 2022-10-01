Bloomberg: западные санкции существенно не повлияли на российскую экономику
- РИА Новости
«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — цитирует агентство американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.
По мнению обозревателя, дальнейшее поддержание российской экономики будет осуществляться за счёт доходов от продажи нефти и газа.
Флэтли подчеркнул, что это ставит под вопрос эффективность введённых Западом антироссийских санкций.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.