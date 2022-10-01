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Bloomberg: западные санкции существенно не повлияли на российскую экономику

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Введённые западными странами многочисленные санкции в отношении России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. Об этом заявил журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.
Bloomberg: западные санкции существенно не повлияли на российскую экономику
  • РИА Новости

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — цитирует агентство американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

По мнению обозревателя, дальнейшее поддержание российской экономики будет осуществляться за счёт доходов от продажи нефти и газа.

Флэтли подчеркнул, что это ставит под вопрос эффективность введённых Западом антироссийских санкций.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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