Узнать больше

В парламенте Франции усомнились в эффективности санкций против России

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль поставил под сомнение эффективность санкций, введённых ЕС против России в связи с ситуацией на Украине. Свою позицию по этому вопросу он обозначил в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру. RT ознакомился с документом.
В парламенте Франции усомнились в эффективности санкций против России
  • РИА Новости

Политик напомнил, что Евросоюз начал вводить санкции против России с марта 2022 года. Ограничения касались целого ряда секторов, в том числе финансового и энергетического.

«Заявленной целью введения санкций было удушение российской экономики с прицелом на прекращение конфликта на Украине. Однако интенсивность военных действий лишь нарастает, а усугублённый санкциями рост цен на углеводороды позволил России в этом году резко нарастить прибыль», — заявил Ле Галль.

Расплачиваться же за действие санкций в конечном счёте приходится промышленности Франции, а также гражданам страны, добавил парламентарий.

В то же время Ле Галль уточнил, что не выступает против антироссийских санкций в целом, однако «сомневается в их эффективности».

«В связи с этим желаю узнать, каков реальный эффект санкций как на российскую, так и на французскую экономику. Предусматривают ли Евросоюз и Франция возможность пересмотра сути этих санкций и их цели?» — спросил депутат у Ле Мэра.

Ранее члены комитета по иностранным делам верхней палаты американского конгресса пришли к выводу, что рестрикции, которые администрация США вводит против России, не дают ожидаемого эффекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить