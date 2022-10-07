В парламенте Франции усомнились в эффективности санкций против России

Депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль поставил под сомнение эффективность санкций, введённых ЕС против России в связи с ситуацией на Украине. Свою позицию по этому вопросу он обозначил в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру. RT ознакомился с документом.

Политик напомнил, что Евросоюз начал вводить санкции против России с марта 2022 года. Ограничения касались целого ряда секторов, в том числе финансового и энергетического.

«Заявленной целью введения санкций было удушение российской экономики с прицелом на прекращение конфликта на Украине. Однако интенсивность военных действий лишь нарастает, а усугублённый санкциями рост цен на углеводороды позволил России в этом году резко нарастить прибыль», — заявил Ле Галль.

Расплачиваться же за действие санкций в конечном счёте приходится промышленности Франции, а также гражданам страны, добавил парламентарий.

В то же время Ле Галль уточнил, что не выступает против антироссийских санкций в целом, однако «сомневается в их эффективности».

«В связи с этим желаю узнать, каков реальный эффект санкций как на российскую, так и на французскую экономику. Предусматривают ли Евросоюз и Франция возможность пересмотра сути этих санкций и их цели?» — спросил депутат у Ле Мэра.

Ранее члены комитета по иностранным делам верхней палаты американского конгресса пришли к выводу, что рестрикции, которые администрация США вводит против России, не дают ожидаемого эффекта.