Шольц исключил отмену санкций при установлении мира на Украине на условиях России

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Канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что исключает возможность отмены антироссийских санкций ЕС в случае установления на Украине мира на «условиях, навязанных Россией».

«В случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — цитирует его РИА Новости.

По словам канцлера ФРГ, большинство немцев страдают от последствий рестрикций, включающих высокую стоимость бензина и продуктов. Кроме того, многие «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

«Этот путь нелёгок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша», — добавил Шольц.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отметил, что больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, параллельно опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против Москвы, являются главной причиной инфляции во Франции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергокризисом.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.

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