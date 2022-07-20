Кадыров сравнил поведение ряда западных стран с «лаем маленьких щенят»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия ряда стран Запада в отношении введения санкций против России напоминают «пустой лай маленьких щенят», так как этими рестрикциями ничего не удалось достичь.

Он отметил, что думать, прежде чем делать — недоступная роскошь для некоторых западных лидеров.

«Беспрецедентное количество санкций против России не сделает ровным счётом ничего. Народ не бунтует, цены на бензин не взлетели, да и полки магазинов полны разнообразных продуктов. Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна», — написал Кадыров в своём Telegram.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян и РИА Новости ранее заявил, что Евросоюз уже исчерпал все возможные сферы для введения антироссийских санкций.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против Москвы, являются главной причиной инфляции во Франции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергокризисом.