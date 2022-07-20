Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян и РИА Новости заявил, что Евросоюз уже исчерпал все возможные сферы для введения антироссийских санкций.

«Насчёт очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — сказал министр.

Он отметил, что в Евросоюзе уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить России ущерб.

«И сейчас (в ЕС) вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», — заявил глава МИД.

Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России

Также Лавров заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.