Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян и РИА Новости заявил, что Евросоюз уже исчерпал все возможные сферы для введения антироссийских санкций.
Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России
  • РИА Новости

«Насчёт очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — сказал министр.

Он отметил, что в Евросоюзе уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить России ущерб.

«И сейчас (в ЕС) вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», — заявил глава МИД.

  • Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России

Также Лавров заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить