Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России
- РИА Новости
«Насчёт очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — сказал министр.
Он отметил, что в Евросоюзе уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить России ущерб.
«И сейчас (в ЕС) вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», — заявил глава МИД.
- Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против России
Также Лавров заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.