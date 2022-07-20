Глава МИД России: навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам ЕС 

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян и РИА Новости заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.
Глава МИД России: навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам ЕС 
  • © МИД России

По его словам, «маятник качается из стороны в сторону».

Министр отметил, что сейчас маятник качнётся в другую сторону, «когда навязанные из Брюсселя требования, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договорённости», начнут «раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией».

Лавров также привёл в пример Венгрию, к которой Евросоюз «пристаёт» с нетрадиционными ценностями.

Также глава МИД России в интервью RT и РИА Новости высказался о переговорах Москвы и Киева.

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