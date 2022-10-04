Конгрессмен Розендейл заявил, что у налогоплательщиков США нет денег на помощь Украине

Конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что помощь для Украины становится тяжким бременем для американских налогоплательщиков.

«У американских налогоплательщиков нет 70 млрд долларов для Украины. Я боюсь, что наше растущее участие представляет угрозу нашей национальной безопасности и ставит нас на путь столкновения с другой ядерной державой», — написал он в Twitter.

Конгрессмен подчеркнул, что США уже пришли на помощь Украине, когда ввели серьёзные санкции против России. По словам Розендейла, теперь пришло время сосредоточить внимание властей на более насущные внутренние проблемы, среди которых — кризис на южной границе, взрывной рост потребления фентанила и рост преступности.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В Пентагоне уточнили, что в пакет военной помощи, кроме РСЗО HIMARS, вошли 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же 105-мм орудий.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак выразил уверенность, что некоторым странам, включая Украину, не стоит полагаться на американскую финансовую помощь в среднесрочной перспективе, поскольку в Соединённых Штатах набирает обороты рецессия.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами.