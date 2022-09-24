Инвестор Шостак: Украине не стоит полагаться на американскую финансовую помощь
«Из-за домашней рецессии в США, где она уже фактически наступила, многим странам в среднесрочной перспективе не стоит полагаться на американские инвестиции, финансовую помощь, или гранты, как минимум, размер таковых будет очень значительно снижен», — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Шостака, снижение американской финансовой помощи ждёт и Украину.
На данный момент, отметил инвестор, наиболее привлекательным кредиторам и инвесторам являются Китай, Индия, страны Персидского Залива и Саудовская Аравия.
Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами.