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Инвестор Шостак: Украине не стоит полагаться на американскую финансовую помощь

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Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак выразил уверенность, что некоторым странам, включая Украину, не стоит полагаться на американскую финансовую помощь в среднесрочной перспективе, поскольку в Соединённых Штатах набирает обороты рецессия.

«Из-за домашней рецессии в США, где она уже фактически наступила, многим странам в среднесрочной перспективе не стоит полагаться на американские инвестиции, финансовую помощь, или гранты, как минимум, размер таковых будет очень значительно снижен», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Шостака, снижение американской финансовой помощи ждёт и Украину.

На данный момент, отметил инвестор, наиболее привлекательным кредиторам и инвесторам являются Китай, Индия, страны Персидского Залива и Саудовская Аравия.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами.

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