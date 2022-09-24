Инвестор Шостак: Украине не стоит полагаться на американскую финансовую помощь

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак выразил уверенность, что некоторым странам, включая Украину, не стоит полагаться на американскую финансовую помощь в среднесрочной перспективе, поскольку в Соединённых Штатах набирает обороты рецессия.

«Из-за домашней рецессии в США, где она уже фактически наступила, многим странам в среднесрочной перспективе не стоит полагаться на американские инвестиции, финансовую помощь, или гранты, как минимум, размер таковых будет очень значительно снижен», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Шостака, снижение американской финансовой помощи ждёт и Украину.

На данный момент, отметил инвестор, наиболее привлекательным кредиторам и инвесторам являются Китай, Индия, страны Персидского Залива и Саудовская Аравия.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами.