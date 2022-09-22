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Министр финансов США Йеллен: инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами

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Инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен на конференции Atlantic Festival.
Министр финансов США Йеллен: инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами
  • Gettyimages.ru
  • © uschools

«Инфляция разгоняется неприемлемо высокими темпами. Это огромная проблема для каждого американского домохозяйства, и она ведёт к значительным рискам экономической безопасности», — цитирует её РИА Новости.

Как считает Йеллен, ФРС США удастся побороть избыточные темпы роста потребительских цен.

Одним из факторов инфляции министр назвала конфликт на Украине.

21 сентября Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3—3,25%.

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