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В Пентагоне прокомментировали перспективу членства Украины в НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя перспективу членства Украины в НАТО, заявил, что власти США привержены политике «открытых дверей» альянса, однако решение о приёме новых членов должны принимать все страны блока.

«Мы привержены поддержке политике «открытых дверей» НАТО, но то, как это происходит действительно является вопросом, который решается 30 странами (НАТО. — RT), которые проводят голосование, а также страной, которая стремится (присоединиться. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Остин добавил, что Соединённые Штаты обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что желание киевских властей присоединить Украину к НАТО сейчас не является главным вопросом.

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