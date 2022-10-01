Боррель считает, что желание Киева вступить в НАТО сейчас не является главным вопросом

Желание киевских властей присоединить Украину к НАТО сейчас не является главным вопросом, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он сказал в интервью Canal 24 Horas.

«Присоединение Украины к НАТО «не является принципиальным вопросом на данный момент», — сообщает телеканал со ссылкой на Борреля.

Вместе с этим глава европейской дипломатии считает, что важно продолжать предоставлять Украине помощь и вводить санкции против России.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

В Белом доме также сообщили, что сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в Североатлантический альянс.

Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что объявление Киева Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Джо Байдена.