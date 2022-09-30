Глава Пентагона: США обсуждают с союзниками выделение новой помощи Украине
«Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в её усилиях по защите территории, и продолжим это делать», — приводит его слова РИА Новости.
Остин отметил, что новые меры помощи могут включать в себя как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.
Ранее американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.