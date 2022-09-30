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Глава Пентагона: США обсуждают с союзниками выделение новой помощи Украине

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Соединённые Штаты обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в её усилиях по защите территории, и продолжим это делать», — приводит его слова РИА Новости.

Остин отметил, что новые меры помощи могут включать в себя как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.

Ранее американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.

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