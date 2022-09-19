Евростат констатировал сильнейшее за всё время подорожание хлеба в ЕС
- РИА Новости
«Хлеб, овощи, мясо — еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также значительно подорожали», — говорится в сообщении Евростата.
Как считает ведомство, это «частично связано с операцией России в Донбассе».
«В августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года. Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года», — утверждает служба. Ежемесячные данные также показывают значительный рост общей инфляции, хотя и не такой большой (с +3 до +10%).
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%. Меньше всего это наблюдается во Франции — там подорожание составило 8%.
По данным агентства Bloomberg, экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%.
Как отметил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.