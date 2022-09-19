Евростат констатировал сильнейшее за всё время подорожание хлеба в ЕС

Хлеб в Евросоюзе подорожал так сильно, как никогда. Об этом сообщила статистическая служба Европейского союза. Так, например, осенью 2022 года рост составил 18% по сравнению с прошлым годом.

«Хлеб, овощи, мясо — еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также значительно подорожали», — говорится в сообщении Евростата.

Как считает ведомство, это «частично связано с операцией России в Донбассе».

«В августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года. Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года», — утверждает служба. Ежемесячные данные также показывают значительный рост общей инфляции, хотя и не такой большой (с +3 до +10%).

Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%. Меньше всего это наблюдается во Франции — там подорожание составило 8%.

По данным агентства Bloomberg, экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%.

Как отметил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.