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Еврокомиссар по вопросам экономики: госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП

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Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.
Еврокомиссар по вопросам экономики: госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Праге.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне. Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией», — цитирует его ТАСС.

Чтобы не допустить этого, он призвал к мерам финансового регулирования и к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом.

Ранее премьер Словении Роберт Голоб заявил об обрушении европейского рынка газа и электроэнергии.

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