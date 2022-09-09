Еврокомиссар по вопросам экономики: госдолг зоны евро достиг 97% суммарного ВВП

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.

Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Праге.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне. Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией», — цитирует его ТАСС.

Чтобы не допустить этого, он призвал к мерам финансового регулирования и к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом.

Ранее премьер Словении Роберт Голоб заявил об обрушении европейского рынка газа и электроэнергии.