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Bloomberg: вероятность наступления рецессии в еврозоне выросла до 60%

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Экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: вероятность наступления рецессии в еврозоне выросла до 60%
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, риск наступления рецессии в еврозоне является самым высоким с ноября 2020 года — дефицит энергии угрожает ещё больше увеличить рекордную инфляцию.

В феврале эксперты оценивали вероятность наступления рецессии в 20%, в июле — уже в 45%.

Также ожидается, что инфляция в еврозоне в 2022 году составит около 8%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

При этом замглавы российского МИД Сергей Вершинин предупредил, что попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии.

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