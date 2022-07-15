В МИД России предупредили о глобальной рецессии из-за антироссийских санкций

Короткая ссылка
Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии, заявил, выступая в ходе политического форума по целям устойчивого развития, замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

По его словам, нестабильность на глобальных сырьевых рынках стала следствием допущенных ещё до начала российской специальной военной операции просчётов в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик западных стран.

«Попытка же партнёров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернётся, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить