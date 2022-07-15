В МИД России предупредили о глобальной рецессии из-за антироссийских санкций

Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций против России приведут к глобальной рецессии, заявил, выступая в ходе политического форума по целям устойчивого развития, замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

По его словам, нестабильность на глобальных сырьевых рынках стала следствием допущенных ещё до начала российской специальной военной операции просчётов в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик западных стран.

«Попытка же партнёров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернётся, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.