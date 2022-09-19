В Польше потребовали пояснений слов канцлера ФРГ Шольца о пересмотре общей границы

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить слова о возможности пересмотра границ двух государств.

Ранее немецкий политик заявил, что нет необходимости «рыться в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

В польских СМИ это утверждение связали с ситуацией вокруг темы репараций Варшаве из-за ущерба во Второй мировой войне, передаёт РИА Новости.

Солох сообщил, что совпадение неслучайно и для возвращения доверия со стороны Шольца должны «прозвучать глубоко поясняющие слова».

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», — добавил чиновник в эфире «Польского радио».

Ранее лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.

В МИД ФРГ после этого ответили, что вопрос выплаты репараций Польше за Вторую мировую войну для Германии закрыт.

В свою очередь, Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

14 сентября сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.