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В словацком селе Ладомиров бульдозером уничтожили кладбище русских воинов

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На востоке Словакии в селе Ладомиров бульдозерист сравнял с землёй кладбище солдат Русской императорской армии, которые погибли на словацкой территории в годы Первой мировой войны. Кладбище было торжественно открыто в 2014 году после профинансированных посольством России реставрационных работ.
В словацком селе Ладомиров бульдозером уничтожили кладбище русских воинов
  • AP

Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк.

«В ходе рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей», — сказал он.

Посольство осуждает этот кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, почеркнул Житнюк.

Российская сторона призывает Словакию придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны.

«Соответствующая нота направлена в МИД Словакии», — отметил пресс-секретарь.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги. При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина». 25 августа там снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.

Президент России Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам.

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