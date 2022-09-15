В словацком селе Ладомиров бульдозером уничтожили кладбище русских воинов
- AP
Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк.
«В ходе рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей», — сказал он.
Посольство осуждает этот кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, почеркнул Житнюк.
Российская сторона призывает Словакию придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны.
«Соответствующая нота направлена в МИД Словакии», — отметил пресс-секретарь.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги. При сносе памятника раскололась скульптура «Мать-Родина». 25 августа там снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.
Президент России Владимир Путин назвал предательством собственных отцов снос памятников советским воинам.