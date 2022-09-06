военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Европарламенте обратили внимание на ухудшение ситуации с ценами на энергоносители в ЕС

Короткая ссылка
Виктория Пенькова
Чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на резкий рост цен на энергоносители и подорожание на этом фоне стоимости проживания в ЕС. С обращением политика к Еврокомиссии, содержащим аргументы на этот счёт, ознакомился RT.
В Европарламенте обратили внимание на ухудшение ситуации с ценами на энергоносители в ЕС
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

«По всему Евросоюзу продолжают стремительно расти цены на энергоносители, усугубляя кризис стоимости жизни, с которым столкнулись европейцы. К примеру, на немецкой бирже стоимость (контрактов на. — RT) поставки электроэнергии на следующий год увеличилась на 340%, до €650 за МВт/ч, а на торгах в Нидерландах цена на газ выросла на 200%, до €280 за МВт/ч», — отметил Здеховский в своём заявлении.

Вместе с тем он выразил мнение, что скоординированные действия на европейском уровне могут «коренным образом смягчить скачки цен». Так, он напомнил, что ранее Еврокомиссия выступила с предложением сократить потребление энергии во всех странах ЕС на 15%.

На этом фоне Здеховский поинтересовался у ЕК, какие ещё меры, помимо текущих, она примет «для борьбы с резким ростом цен на энергоносители и связанным с этим кризисом стоимости жизни».

«Рассмотрит ли Еврокомиссия возможность использования невозобновляемых источников энергии для уравновешивания растущих цен на энергоносители?» — также спросил парламентарий.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европу ждёт закат из-за невежества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить