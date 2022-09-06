В Европарламенте обратили внимание на ухудшение ситуации с ценами на энергоносители в ЕС

Чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на резкий рост цен на энергоносители и подорожание на этом фоне стоимости проживания в ЕС. С обращением политика к Еврокомиссии, содержащим аргументы на этот счёт, ознакомился RT.

«По всему Евросоюзу продолжают стремительно расти цены на энергоносители, усугубляя кризис стоимости жизни, с которым столкнулись европейцы. К примеру, на немецкой бирже стоимость (контрактов на. — RT) поставки электроэнергии на следующий год увеличилась на 340%, до €650 за МВт/ч, а на торгах в Нидерландах цена на газ выросла на 200%, до €280 за МВт/ч», — отметил Здеховский в своём заявлении.

Вместе с тем он выразил мнение, что скоординированные действия на европейском уровне могут «коренным образом смягчить скачки цен». Так, он напомнил, что ранее Еврокомиссия выступила с предложением сократить потребление энергии во всех странах ЕС на 15%.

На этом фоне Здеховский поинтересовался у ЕК, какие ещё меры, помимо текущих, она примет «для борьбы с резким ростом цен на энергоносители и связанным с этим кризисом стоимости жизни».

«Рассмотрит ли Еврокомиссия возможность использования невозобновляемых источников энергии для уравновешивания растущих цен на энергоносители?» — также спросил парламентарий.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европу ждёт закат из-за невежества.