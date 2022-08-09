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На RTД вышел документальный фильм об экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль

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На RTД вышел документальный фильм, посвящённый бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль. В эксклюзивном материале RT DE Кнайсль рассказала, что одной из причин нападок в её адрес, наряду с борьбой с коррупцией, было стремление к сотрудничеству с Россией.
На RTД вышел документальный фильм об экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль
  • AFP
  • © Juri Kadobnow

Травля в СМИ вынудила экс-главу МИД Австрии уехать сначала во Францию, а затем на Ближний Восток.

«Мне неоднократно угрожали расправой в Австрии... В мой почтовый ящик также приходили письма, но никто не хотел воспринимать это всерьёз. Содержание было примерно следующее: русская свинья, тебя надо повесить, путинская проститутка, тебе надо горло вспороть и похоронить так заживо, и мы позаботимся о том, чтобы тебя именно так и похоронили. И это самые дикие вещи, которые я получала», — рассказала она.

По словам Кнайсль, она выбрала Ливан в качестве страны для эмиграции, поскольку чувствует себя там свободной и готова строить новую жизнь, несмотря на бытовые трудности.

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