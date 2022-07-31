Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о закате Европы из-за своего невежества

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.

По её мнению, Европа играет всё менее значительную роль в мире «как с демографической, так и с политической точки зрения».

«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — сказала она.

По мнению Кнайсль, Азия постепенно становится всё мощнее в самых разных аспектах. Особенно это видно по объёмам потребления газа и демографическим показателям. При этом она подчеркнула, что речь идёт об азиатских странах, которые не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Политик также высказалась о российско-европейских отношениях, отметив, что лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии.

«Когда я служила министром иностранных дел, меня раздражало отсутствие подлинного геополитического мышления среди моих коллег. И даже если у них нет способностей к геополитическому мышлению, то, по крайней мере, у них должен быть в штате человек, обладающий подобным мышлением... А теперь это превращается в очень опасную ситуацию, потому что у нас полное игнорирование реальности, географической реальности, товарной реальности, основной концепции дипломатии», — сказала она, комментируя российско-европейские отношения и разворот России в сторону Азии, в частности Китая.

В ноябре 2019 года бывший президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что Западная Европа переживает упадок из-за устаревших идей, демографического спада и кризиса либеральной демократии на фоне технологического прогресса.